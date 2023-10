Tennisser Griekspoor geeft in Shanghai op wegens ziekte

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi van Shanghai ziek opgegeven. De beste tennisser van Nederland keek tegen de Serviër Dusan Lajovic, de mondiale nummer 55, tegen een achterstand van 6-4 3-2 aan.

De 27-jarige Griekspoor, de nummer 24 van de wereld, maakte geen energieke indruk op baan 4 en hij bewoog matig. Hij ging niet voluit en meed de lange slagenwisselingen. Griekspoor sloeg in de niet voltooide wedstrijd drie aces en vier dubbele fouten. Hij won maar vier punten op de opslag van zijn opponent.

Nadat Lajovic in de tweede set een break had geforceerd, besloot Griekspoor hem de hand te schudden. De partij was toen ruim een uur bezig. Lajovic had in de openingsronde drievoudig grandslamkampioen Stan Wawrinka verslagen.

Griekspoor deed voor het eerst mee in Shanghai. Het masterstoernooi in China ging de afgelopen jaren niet door om de uitbraak van het coronavirus. Griekspoor keert nu terug naar Nederland. Half oktober komt hij in actie in Stockholm, waarna hij ook nog deelneemt aan de indoortoernooien van Basel en Parijs-Bercy. Eind november komt hij met Oranje ook nog in actie tijdens de knock-outfase van de Daviscup Finals.

Botic van de Zandschulp boekte donderdag wel een zege. Hij treft in de tweede ronde de Fransman Ugo Humbert.