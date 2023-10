Titelverdedigster Ferrand-Prévot zegt af voor WK gravelrijden

De Franse wielrenster Pauline Ferrand-Prévot heeft zich afgemeld voor het WK gravelrijden in het Italiaanse Veneto. De 31-jarige titelverdedigster is nog niet hersteld van een coronabesmetting.

“De coronabesmetting heeft helaas echt zijn tol geëist”, zei ze op Instagram. “Ik ben teleurgesteld dat ik mijn regenboogtrui niet kan verdedigen. Het is op doktersadvies dat ik meer hersteltijd moet nemen, om er zeker van te zijn dat ik zo snel mogelijk helemaal gezond ben.”

Ferrand-Prévot meldde zich vorige week ook al af voor het EK gravelrijden in België. De Nederlandse Lorena Wiebes werd Europees kampioene in Oud-Heverlee. Ze kwam zondag als tweede over de streep, maar omdat winnares Tiffany Cromwell Australische is, kreeg zij geen prijs.