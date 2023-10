Turnster Thorsdottir kan eindelijk ook WK-meerkampfinale afvinken

Turnster Eythora Thorsdottir staat vrijdagavond bij de WK in Antwerpen voor het eerst in haar loopbaan in de meerkampfinale bij een wereldtitelstrijd. “Eindelijk”, zegt Thorsdottir.

“Ik heb er zo vaak naast gegrepen op een WK, ben twee of drie keer reserve geweest”, vertelde Thorsdottir in aanloop naar haar finale. “Ik heb natuurlijk in 2016 wel de olympische meerkampfinale geturnd en ook vaker in de finale op de EK gestaan, maar nu eindelijk ook eens op de WK. Nu kan ik dit doel ook weer afvinken”, lachte ze. “Een maand geleden had ik überhaupt niet verwacht dat ik hier zou staan en al helemaal niet met twee finales.”

Met Oranje verzekerde Thorsdottir zich eerder in de week van een olympisch teamticket en behaalde ze de zevende plek in de landenfinale. Voor de 25-jarige geldt de meerkampfinale als een ‘bonus’ na een zwaar en moeilijk jaar waarin ze veel kampte met blessureleed. “Dit jaar was zeker niet makkelijk. Ik heb veel kleine kwaaltjes gehad, het is moeilijk geweest. Maar ik heb altijd doorgestreden.”

Na een bronzen teammedaille bij de EK in Antalya kreeg Thorsdottir in aanloop naar de WK veel tegenslagen te verwerken. Een val op haar nek leidde tot een whiplash-effect, haar achillespezen deden vervelend en ze kreeg een handziekte. Bovendien staan haar enkels ‘altijd op scherp’. In Antwerpen turnt ze wat dat betreft vooral op ervaring, zegt ze. “Alles wat ik in de finale doe, heb ik al gedaan. Ik heb er al ervaring mee en moet erop vertrouwen dat het op z’n plek valt. Er hangt niets vanaf, elke plek is meegenomen.”

In de finale geldt de Amerikaanse Simone Biles als de titelfavoriet. Ook titelverdedigster Rebeca Andrade uit Brazilië doet een gooi naar goud. “Er zitten zoveel goede turnsters in die finale”, zei Thorsdottir. “Ik ben al blij genoeg dat ik bij de top 24 zit en dit nog mag meemaken. Voor mij is het gewoon een kans om mijn turnen te laten zien. Ik ga er open in.”

Naomi Visser

Na de WK hoopt ze weer stappen te kunnen zetten. “Tijdens de EK was het heel pittig met mijn enkels. Het is gelukt om dat redelijk onder controle te krijgen, zonder dat het helemaal weg is. Natuurlijk zijn er vervolgens weer andere kwaaltjes bij gekomen. Dat is zonde, want je hebt er geen controle over. Na de WK gaan we een goed plan maken en investeren in nieuwe dingen. Af en toe zal ik op mijn eigen rem moeten trappen, maar ik denk zeker dat er nog meer mogelijk is in aanloop naar de Spelen in Parijs.”

Naast Thorsdottir staat ook Naomi Visser vrijdagavond in de meerkampfinale.