Verstappen na tiende pole: mooie start van het weekend

Max Verstappen was een van de weinige coureurs die bijna foutloos zijn rondjes reed op de zanderige en gladde racebaan van Losail. Hij veroverde met veruit de snelste ronde in de kwalificatierace overtuigend de poleposition voor de Grote Prijs van Qatar op zondag. “Een mooie start van het weekend”, zei de Nederlander van Red Bull kort na afloop. “Het was behoorlijk lastig vanwege het nieuwe asfalt en het zand op de baan, maar ik ben heel blij met de pole.”

Verstappen kan zaterdag zijn derde wereldtitel al binnenhalen als hij bij de eerste zes eindigt in de sprintrace. Hij start in dat geval zondag als drievoudig wereldkampioen in de zeventiende race van het seizoen. “Ik sta op pole, dus dan wil ik natuurlijk winnen. Maar ik moet er eerst voor zorgen dat het zaterdag een mooie dag wordt. De auto is snel, ook al zal het opnieuw moeilijk worden voor de banden op deze zanderige baan. Zodra je wat meer risico neemt, raak je de controle al kwijt.”