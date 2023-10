Biles trots op zesde wereldtitel en lacht om kleine struikelpartij

Turnster Simone Biles is trots dat ze haar zesde wereldtitel in de meerkamp heeft veroverd. De 26-jarige Amerikaanse noemde haar titel extra speciaal omdat ze tien jaar geleden haar eerste WK-goud won in dezelfde arena in Antwerpen. Dit jaar won ze de titel inclusief een kleine struikelpartij op vloer, waar ze achteraf wel om kon lachen.

“Ik denk dat deze titel net zo goed voelt als mijn eerste wereldtitel”, vertelde Biles. “Ik ben terug in dezelfde arena, dezelfde stad. Dat maakt het speciaal en emotioneel. Het betekent alles voor me.”

Op het podium vloeiden de tranen. “Ik was emotioneel, omdat ik hier mijn eerste won en nu mijn zesde. Maar geloof me of niet: er zit iets in mijn oog waar ik al vier uur last van heb en ik krijg het er niet uit. Dus elke keer als ik omhoog keek, was het een combinatie van beide”, zei ze, verwijzend naar de tranen en het vuiltje in haar oog.

Na afloop keek Biles tevreden terug op haar rondgang langs de vier toestellen. “Ik ben blij met hoe het is gegaan, zelfs met die kleine struikelpartij op vloer”, lachte ze. De viervoudig olympisch kampioene struikelde op dat toestel over haar eigen benen, maar maakte het vervolgens zonder grote fouten af. Haar oefening leverde haar alsnog 14,533 punten op en dat bracht haar naar een totaalscore van 58,399 punten: goed voor goud.

“Ik struikelde gewoon”, zei Biles toen ze werd gevraagd naar wat er gebeurde. “Eigenlijk ben ik ook gewoon heel onhandig buiten de turnhal. Maar normaal gesproken niet tijdens het turnen. Ik was wat verrast dat het gebeurde. Uiteindelijk kon ik ook wel weer om mezelf lachen.”

Voor Biles is het haar tweede goud in Antwerpen, nadat ze eerder de Amerikaanse ploeg al naar de titel in de landenwedstrijd had geleid. “Ik laat zien dat ik het nog steeds kan”, zei ze. “Het gaat zelfs steeds beter. Ik kijk uit naar wat er nog komen gaat.”

In Antwerpen kan Biles haar erelijst nog uitbreiden in de toestelfinales, haar eerste doel. “Ik kan nog niet praten over de toekomst. Ik leef in het nu”, zei ze toen een journalist haar vroeg naar Parijs 2024. “Ik heb eerst nog twee dagen met toestelfinales.”

Voor Biles is het haar 21e wereldtitel in totaal en haar zesde in de meerkamp. Ze evenaart het record van de Japanner Kohei Uchimura, die bij de mannen zes wereldtitels in de meerkamp op zijn naam schreef.

Biles’ teller wat WK-medailles betreft staat nu op 27. Ze heeft 21 wereldtitels en veroverde daarnaast drie keer zilver en drie keer brons op een WK.