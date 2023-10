Evenepoel in Lombardije niet bezig met afgeketste wielerfusie

Remco Evenepoel wilde kort voor de start van de Ronde van Lombardije niet ingaan op de afgeketste fusie tussen de wielerploegen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. De Belgische wielrenner heeft zijn zinnen gezet op de laatste klassieker van dit seizoen. “Het is niet moeilijk om me op de koers te focussen. Ik heb twee weken hard gewerkt om hier goed te zijn”, zei Evenepoel bij de Belgische tv-zender Sporza.

De afgeketste fusie maar ook zijn toekomst, al dan niet bij Soudal Quick-Step, houdt wielerminnend België bezig. “Maar ik heb het makkelijk een plek kunnen geven, misschien is het wel een extra motivatie”, sprak hij kort over de fusie die er niet kwam. “Ik ben blij dat het koers is.”

Over zijn toekomst wilde Evenepoel (23) verder niets kwijt. “Eerst de koers, de rest zullen we later deze week wel zien. Binnen de ploeg is er in ieder geval niets veranderd. Ik denk dat we sterker zijn dan ooit. We gaan vandaag nog eens laten zien waar we voor staan.”