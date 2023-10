Kampioen Verstappen is vooral ‘supertrots’ op team van Red Bull

Max Verstappen was “supertrots” na het behalen van zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. “Het is een heerlijk gevoel, het is een ongelooflijk jaar en ik geniet er met volle teugen van”, zei de 26-jarige coureur van Red Bull na zijn tweede plaats in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. “Ik ben vooral ook trots op het team, op het geweldige werk dat zij doen om mij de allerbeste auto te geven. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van die groep mensen.”

De Nederlander kreeg op het circuit van Losail de vraag van oud-wereldkampioen Nico Rosberg of hij zijn hegemonie in de Formule 1 de komende jaren voortzet. “Dat ga ik wel proberen. Ik blijf elke race voor de winst gaan. Ik geniet vooral van deze succesperiode en hoop het te kunnen vasthouden.”

Al in het uitrijrondje bedankte Verstappen via de boordradio het team van Red Bull. “Ik rijd in een geweldige auto en ik kan jullie niet genoeg bedanken. Drie keer wereldkampioen is fantastisch en ik dit heb ik dankzij jullie kunnen bereiken.”