Kickbokser Hari verliest bij rentree van Est Jürjendal

De rentree van kickbokser Badr Hari is op een teleurstelling uitgelopen. De 38-jarige Amsterdammer verloor bij een vechtsportgala van Glory in het Bulgaarse Burgas van de Est Uku Jürjendal. Hari moest in de tweede ronde al opgeven.

Hari verloor vorig jaar oktober in Arnhem van Alistair Overeem en speculeerde daarna over zijn afscheid. Daarvan kwam het niet. Hari zou aanvankelijk vorige maand zijn rentree maken in Parijs tegen de Brit James McSweeney. Uit respect voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko trok hij zich toen op het laatste moment terug.

De laatste zege van Hari dateert van 2015, toen hij Ismael Londt de baas bleef.