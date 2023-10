Pogacar voor derde keer op rij de beste in Ronde van Lombardije

Tadej Pogacar heeft voor de derde keer op rij de Ronde van Lombardije gewonnen. De Sloveen van UAE Team Emirates kwam na 238 kilometer tussen Como en Bergamo solo aan. De Italiaan Andrea Bagioli werd tweede, Pogacars landgenoot Primoz Roglic was de nummer drie.

Voor Pogacar is het de eerste overwinning sinds zijn ritzege in de 20e etappe van de Tour de France. Hij werd daarna nog derde op het WK. De Sloveen boekte zijn zeventiende overwinning van 2023. Hij won eerder in het voorjaar onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In de Tour eindigde Pogacar als tweede.

Pogacar is de eerste wielrenner sinds Fausto Coppi die de Italiaanse herfstklassieker drie keer op rij weet te winnen. Coppi deed van 1946 tot en met 1949 zelfs vier keer op rij en won de ‘koers van de vallende bladeren’ in 1954 voor de vijfde keer.