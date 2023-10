Tennisduel Van de Zandschulp in Shanghai verplaatst naar zondag

Tennissers Botic van de Zandschulp en Ugo Humbert moeten hun partij op het masterstoernooi van Shanghai zondag voortzetten. Bij een stand van 2-2 konden beide spelers weer naar binnen omdat het ging regenen in de Chinese stad. In de vijfde game stond Van de Zandschulp op 30-15 op de opslag van de Fransman. Beiden hadden al een opslagbeurt ingeleverd.

Het duel staat nu gepland zondag om 06.30 uur Nederlandse tijd.

Mocht Van de Zandschulp de partij winnen dan neemt hij het in de derde ronde op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. De nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Australiër Rinky Hijikata in twee sets: 6-4 6-2.

De twee hoogstgeplaatste spelers in Shanghai bereikten ook de derde ronde. De Spanjaard Carlos Alcaraz was na een bye in de eerste ronde te sterk voor de Fransman Grégoire Barrère: 6-2 7-5. De Rus Daniil Medvedev, als tweede geplaatst, versloeg de Chileen Cristian Garin, eveneens in twee sets: 6-3 6-3.