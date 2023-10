Tennisster Swiatek beëindigt zegereeks Gauff

Iga Swiatek heeft de finale bereikt van het tennistoernooi van Beijing. De Poolse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in twee sets: 6-2 6-3.

Swiatek maakte daarmee een einde aan een serie van zestien overwinningen op rij van Gauff. Die reeks leverde haar onder andere de eindzege op op de US Open. Kort daarvoor had de 19-jarige Gauff de drie jaar oudere Poolse na zeven nederlagen in hun onderlinge duels voor het eerst verslagen. Dat gebeurde in Cincinnati waar de Amerikaanse het toernooi een dag later won.

Swiatek treft in de finale in Beijing de winnares van de partij tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Russische Ljoedmila Samsonova. “Ik ben echt heel blij met mijn optreden hier”, vertelde de Poolse. “Ik voelde me vrij op de baan en dat was een tijdje geleden. Ik neem hiervan mee dat je een slechte periode kunt overwinnen door hard te werken.”

Swiatek kende een minder najaar en raakte haar positie als nummer 1 van de wereld kwijt aan de Belarussische Aryna Sabalenka. “Ik heb na de US Open gewerkt aan mijn instelling op de baan. Ik hoop dat nu vast te houden.”