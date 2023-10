Turnster Andrade pakt wereldtitel op sprong, zilver voor Biles

Turnster Rebeca Andrade uit Braziliƫ heeft met een gemiddelde van 14,750 punten de wereldtitel op sprong gewonnen. Andrade, die eerder al zilver greep in de landenwedstrijd en de meerkamp, bleef de Amerikaanse Simone Biles (14,549) voor. De Zuid-Koreaanse Seojeong Yeo greep het brons (14,416).

Voor Andrade, de regerend olympisch sprongkampioene, is het haar tweede wereldtitel op sprong. Eerder greep ze al goud in 2021.

Biles, die zich als eerste voor de finale had geplaatst, was in Antwerpen de favoriete voor de titel. Bij haar eerste sprong, de Yurchenko met dubbele hoeksalto, had de 26-jarige Amerikaanse echter flink wat overrotatie. Ze kwam weliswaar eerst op haar voeten, maar landde vervolgens op haar rug wat haar de nodige aftrek opleverde in de uitvoering. De tweede sprong, de zogenoemde ‘Cheng’, was foutloos.

De Yurchenko met dubbele hoeksalto gaat de boeken in als de “Biles II” op sprong omdat er nooit eerder een turnster is geweest die hem in een internationale wedstrijd heeft gedaan. Het is een sprong die tot op heden slechts aan mannen leek voorbehouden.

Biles won eerder al goud in de landenwedstrijd en de meerkamp. Biles’ teller wat WK-medailles betreft staat nu op 28.

De Amerikaanse turnster heeft nu een totaal van 35 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles op haar naam staan: een record. Ze overtrof vrijdagavond al het record van Vitali Tsjerbo uit Wit-Rusland, die er 33 won tijdens zijn loopbaan.