Turnster Wevers zondag toch in WK-balkfinale

Turnster Sanne Wevers mag zondag toch aantreden in de balkfinale bij de WK in Antwerpen. De Europees balkkampioene was oorspronkelijk eerste reserve voor de eindstrijd. Door een afmelding van de Britse Jessica Gadirova staat Wevers alsnog in de finale.

Gadirova meldde zich vrijdag ook al af voor de meerkampfinale. De Britse turnster voelde ‘pijn’ bij de warming-up op sprong, zo meldt British Gymnastics. De turnster heeft zich uit voorzorg teruggetrokken uit alle finales.

Wevers eindigde tijdens de kwalificaties op de negende plek (13,733), net niet voldoende voor een plek in de finale. De Amerikaanse Simone Biles plaatste zich met 14,566 als eerste.

Naomi Visser staat zondag in de finale op vloer.