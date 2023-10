Turnsters Veerman en Visser voor tweede keer in WK-finale brug

Turnsters Sanna Veerman en Naomi Visser staan voor het tweede jaar op rij samen in de brugfinale bij de WK. Om 16.30 uur beginnen ze in Antwerpen aan de eindstrijd op dat toestel.

Veerman (14,200) en Visser (14,166) wisten zich respectievelijk als zesde en zevende te plaatsen voor de eindstrijd aan dat toestel. De Chinese Qiu Qiyuan was in de kwalificaties de beste met 14,900 punten. Daarmee bleef ze de Amerikaanse Shilese Jones, de winnares van het zilver vorig jaar, voor (14,833). In de finale beginnen alle turnsters weer vanaf nul.

De brugfinale in de Belgische stad is er een zonder olympisch kampioene Nina Derwael uit Belgiƫ. Derwael, die vorig jaar nog brons won bij de WK, ontbreekt bij de WK wegens een schouderblessure.

Ook de Chinese Wei Xiaoyuan, de kampioene van de afgelopen twee jaar, is er niet bij in de finale.

Voor de Nederlandse turnsters is het belangrijkste doel al behaald bij de WK. De ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs verzekerde zich tijdens de kwalificaties van een olympisch teamticket.