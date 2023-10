Verstappen heeft derde wereldtitel Formule 1 voor het grijpen

Max Verstappen kan ruim voor het einde van het seizoen al zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1 veroveren. De Nederlandse coureur van Red Bull heeft genoeg aan een plek bij de eerste zes in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. As hij daar in slaagt, is zijn voorsprong in punten onoverbrugbaar groot geworden.

De sprintrace op het woestijncircuit van Losail start om 19.30 uur. De coureurs rijden voorafgaand om 15.00 uur een sprint shoot-out, waarin de startopstelling voor de korte race over 100 kilometer wordt bepaald.

De voortekenen zijn gunstig, want Verstappen was vrijdag veruit de snelste in de kwalificatierace. Hij pakte zijn tiende pole van het seizoen en start dus sowieso zondag vanaf de eerste startpositie in de Grote Prijs van Qatar. Mogelijk is hij dan al drievoudig wereldkampioen.

Verstappen beleeft een ongekend dominant seizoen, waarin hij al dertien van de zestien races won. Zijn teamgenoot Sergio Pérez, de enige die hem in theorie nog van de titel kan afhouden, staat in de WK-stand 177 punten achter. Pérez kon vrijdag niet imponeren; hij kwam in de kwalificatie niet verder dan de dertiende tijd.