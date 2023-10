Verstappen zet derde tijd neer in sprint shoot-out bij GP Qatar

Max Verstappen heeft niet de sprint shoot-out bij de Grote Prijs van Qatar gewonnen. Hij reed de derde tijd in de kwalificatie voor de sprintrace. De coureur van Red Bull liet zich op het circuit van Losail aftroeven door de twee rijders van McLaren.

De Australiƫr Oscar Piastri won de shoot-out in een tijd van 1.24,454. Zijn Britse teamgenoot Lando Norris noteerde de tweede tijd. Hij was 0,082 seconde langzamer dan Piastri. Verstappen gaf 0,192 seconde toe op de jonge Australiƫr.

De uitslag van de sprint shoot-out betekent dat Verstappen zaterdag om 19.30 uur vanaf de derde startplek zal vertrekken in de sprintrace over 100 kilometer. In die race kan de Nederlander zijn derde wereldtitel al veroveren. Hij heeft nog maar 3 punten nodig om het kampioenschap binnen te halen en dat betekent dat de zesde plaats in de sprintrace volstaat.