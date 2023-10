Volleyballers België dicht bij eerste deelname Spelen in 56 jaar

Terwijl de Nederlandse volleyballers al kansloos zijn op het olympisch kwalificatietoernooi in China hebben de Belgen plaatsing voor Parijs 2024 in eigen hand. Het team van bondscoach Emanuele Zanini moet na de zege op Canada (3-1) alleen nog winnen van het al uitgeschakelde Bulgarije. Lukt dat dan keren de Belgen voor het eerst sinds Mexico 1968 terug op de Olympische Spelen.

België was eerder in de week onder meer te sterk voor Nederland (3-0), maar verloor van de sterker geachte landen Polen en Argentinië. Polen lijkt de groep, waaruit twee landen zich plaatsen voor de Spelen, te gaan winnen. De voormalig wereldkampioen speelt zaterdag tegen Nederland. Maar wanneer België zondag Bulgarije verslaat is de tweede olympische deelname ooit voor de ‘Red Dragons’ een feit.

Voor de landen die zich niet rechtstreeks plaatsen, waaronder Oranje, is er nog een kans om via de wereldranglijst in juni volgend jaar een ticket voor de Spelen te verdienen.