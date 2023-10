Volleyballers Oranje kunnen Polen niet stoppen

De Nederlandse volleyballers zijn er in hun voorlaatste duel op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in China ondanks sterk spel niet in geslaagd voor een stunt te zorgen. Polen, de nummer 1 van de wereldranglijst, moest de eerste set prijsgeven maar won wel: 21-25 25-17 25-22 en 29-27. Daarmee kwalificeerde het team zich voor de Spelen van Parijs 2024. Oranje was al uitgeschakeld.

Nederland trad in het zesde duel in Xi’An aan zonder sterspeler Nimir Abdelaziz. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won de eerste set, maar slaagde er daarna lange tijd niet in de servicedruk op de favoriete Polen te handhaven. In de vierde set herpakte de ploeg zich en leek zelfs een vijfde set aanstaande. Maar na vier niet door Oranje benutte setpunten, sloegen de Polen alsnog toe.

Zondag volgt nog een laatste duel met Argentinië. Om alsnog deel te nemen aan de Olympische Spelen van Parijs heeft Nederland een hoge notering nodig op de wereldranglijst van juni 2024.

Piazza startte met spelverdeler Wessel Keemink, Gijs Jorna, Fabian Plak, Thijs ter Horst, Wouter ter Maat, Michael Parkinson en libero Robbert Andringa als basis. Abdelaziz, de enige wereldtopper onder de Oranje-internationals, zat op de bank. Met de vingers niet ingetapet was duidelijk dat de aanvaller, wellicht niet fit, ook niet zou invallen.

Nederland begon sterk en liep uit naar een voorsprong van 4 punten. Bij 24-19 waren de eerste setpunten een feit. Een foute opslag van Bartlomiej Boladz bezorgde de ploeg van Piazza de set.

De Polen herpakten zich en liepen in de tweede set weg bij Nederland dat de servicedruk uit de eerste set niet wist te herhalen en te veel onnodige fouten maakte. In de derde set ging de partij weer wel lange tijd gelijk op (18-18), maar benutten de Polen bij 24-22 het tweede setpunt.

Een snel einde leek aanstaande toen de Polen met 19-16 de leiding namen. Maar op de opslag van de ingevallen Bennie Tuinstra maakte Nederland 4 punten op rij en volgde bij 24-23 het eerste setpunt. De Poolse topaanvaller Wilfredo León wist tot drie keer toe setverlies te voorkomen waarna de Polen de klus alsnog in vier sets klaarden. De geboren Cubaan León kwam tot 21 punten, Abdelaziz-vervanger Ter Horst zelfs tot 22.