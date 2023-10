Vroege wereldtitel Verstappen mogelijk door zeldzame dominantie

Dominant geeft in één woord het Formule 1-seizoen van Max Verstappen aan. De 26-jarige Nederlandse autocoureur won dertien van de zestien races en de kans is groot dat hij bij de Grote Prijs van Qatar zijn derde wereldtitel op rij al veiligstelt.

Opmerkelijk genoeg kan de coureur van Red Bull dat als eerste coureur ooit op een zaterdag doen. Als hij namelijk bij de eerste zes eindigt in de sprintrace op het circuit van Losail, is de buit al binnen. Er zijn dan nog zes races te gaan, de hoofdrace op zondag in Qatar meetellend. Zo zeldzaam vroeg in het seizoen kampioen worden presteerde eerder alleen de Duitse racelegende Michael Schumacher in 2002 in een Ferrari.

In de openingsrace van het jaar liet Verstappen meteen zien dat Red Bull een raket van een auto had gefabriceerd. Hij gaf in Bahrein iedereen het nakijken. Een gebroken aandrijfas in de kwalificatie zorgde ervoor dat Verstappen in de tweede race van het jaar, in Saudi-Arabië, vanaf de vijftiende plek moest starten. Na een indrukwekkende inhaalrace eindigde hij als tweede achter zijn teamgenoot Sergio Pérez. Het vertoon van macht deed aartsrivaal Lewis Hamilton (Mercedes) in verwondering verzuchten dat hij nog nooit zo’n snelle auto als die van Red Bull had gezien.

Na vier races was al duidelijk dat de titel naar een van de coureurs van Red Bull zou gaan. In dat stadium toonde teamgenoot Pérez zich nog een geduchte concurrent. Maar in Miami, de vijfde race, deelde Verstappen een gevoelige mentale tik uit aan de Mexicaan. Hij startte als negende en bekroonde een inhaalrace met de winst door negen rondjes voor het einde de van pole vertrokken Pérez voorbij te rijden.

Verstappen zou vervolgens nog negen races op rij winnen en een Formule 1-record van tien opeenvolgende zeges vestigen. De Nederlander vond telkens weer de juiste afstelling en balans om op volle snelheid door de bochten te snijden en foutloos naar de overwinningen te rijden. Pérez begon daarentegen steeds meer te worstelen met zijn auto; hij faalde keer op keer in de kwalificaties en eindigde mondjesmaat op het podium. Hij zag Verstappen in het kampioenschap alsmaar verder uitlopen in punten.

Alleen in de GP van Singapore haperde de machine. Verstappen kreeg het op het stratencircuit van Marina Bay niet voor elkaar greep te krijgen op de RB19. Hij moest daar genoegen nemen met de vijfde plaats. Een week later revancheerde de Limburger zich met een oppermachtig optreden in Japan. Toen was ook duidelijk dat hij zijn uitzonderlijke dominantie al in Qatar kan belonen met zijn derde wereldtitel op rij.