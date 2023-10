Wielrenner Bax verlaat Ronde van Lombardije na val

Sjoerd Bax is al vroeg in de Ronde van Lombardije ten val gekomen en heeft de Italiaanse wielerkoers moeten verlaten. De Nederlander van UAE Team Emirates, bezig aan een goed najaar, behoorde tot een vijftal renners dat vroeg in de klassieker ten val kwam. Onder de slachtoffers waren ook zijn landgenoot Sam Oomen en de Belgische favoriet Remco Evenepoel. Zij konden de wedstrijd vervolgen.

Bax gold als een van de belangrijke helpers van Tadej Pogacar, de Sloveen die de Ronde van Lombardije de afgelopen twee jaar won. Zijn ploeg heeft nog niets gemeld over de ernst van de verwondingen.