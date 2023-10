FC Barcelona ondanks recordtreffer Yamal (16) niet langs Granada

FC Barcelona is ondanks een recordtreffer van talent Lamine Yamal niet verder gekomen dan een 2-2-gelijkspel bij Granada. De landskampioen keek door tegentreffers in de 1e en 29e minuut tegen een 2-0-achterstand aan, waardoor de eerste competitienederlaag van het seizoen dichtbij was. Sergi Roberto bezorgde de ploeg van trainer Xavi in de slotfase alsnog een punt.

Yamal maakte in de blessuretijd van de eerste helft de aansluitingstreffer namens Barça. Met zijn 16 jaar en 87 dagen werd de Spaans international daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in La Liga. Dat record was in handen van Fabrice Olinga, die in 2012 scoorde namens Málaga toen hij 16 jaar en 98 dagen oud was.