Golfster Van Dam derde bij toernooi in Hongkong

Golfster Anne van Dam is als derde geëindigd bij het toernooi in Hongkong. Vanwege een tyfoon werd de derde ronde van het evenement uit de Ladies European Tour geschrapt.

De Zuid-Koreaanse Ko Jin-Young en de Chinese Xi Yu Lin gingen na 36 holes gedeeld aan de leiding met 135 slagen (-11). Zij speelden ondanks de regen en de wind nog wel in een play-off om de zege. Xi Yu Lin was daarin de beste en pakte hiermee haar derde overwinning op de Tour.

Van Dam startte sterk met 67 slagen in de eerste ronde. In de tweede ronde maakte ze bogey op de 18e hole, waardoor ze op 136 slagen uitkwam. Ze zakte naar de derde plaats en had één slag te veel om ook in de play-off om de winst te mogen spelen.