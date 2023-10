Hassan loopt zes weken na WK op de baan marathon van Chicago

Sifan Hassan loopt zes weken nadat ze twee medailles op de WK atletiek in Boedapest veroverde de marathon van Chicago. Het wordt haar tweede race over de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De regerend olympische kampioene op 5000 en 10.000 meter maakte in april haar debuut in de grote stadsmarathon van Londen. Ze won in een Nederlands record van 2.18.33.

Al tijdens de WK op de baan in de Hongaarse hoofdstad spookte de marathon van Chicago door haar hoofd. “Ik was er mentaal niet 100 procent bij in Boedapest”, gaf ze kort voor de race aan. Desondanks won ze zilver op de 5000 meter en brons op de 1500 meter. Op de 10.000 meter verspeelde ze een bijna zekere gouden medaille door in de laatste meters naar de meet te struikelen.

Hassan heeft naar eigen zeggen hard getraind en veel kilometers gemaakt in de afgelopen weken. Ze is benieuwd waartoe ze in staat is en kondigde aan met de voorste groep mee te gaan. De Nederlandse is niet op voorhand de favoriete voor de winst. De ogen zijn vooral gericht op de Keniaanse Ruth Chepngetich, die voor het derde jaar op rij kan winnen bij de vrouwen in Chicago. Vorig jaar zegevierde ze in 2.14.18. Ze wil zondag harder, maar denkt niet dat ze het wereldrecord van Tigst Assefa kan bedreigen. De Ethiopische liep twee weken geleden in Berlijn 2.11.53 en haalde ruim 2 minuten af van de oude toptijd van 2.14.04 van de Keniaanse Brigid Kosgei.