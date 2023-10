Hassan wint na solo marathon van Chicago in tweede tijd ooit

Sifan Hassan heeft de tweede marathon in haar carrière op indrukwekkende wijze gewonnen. Ze liep in Chicago loeihard naar de zege in 2.13.44. Dat is de tweede tijd ooit en een Europees record. De Nederlandse atlete verbeterde de 2.15.25 van de Britse Paula Radcliffe uit 2003.

Hassan bleef nog wel ruim boven het wereldrecord van de Ethiopische Tigst Assefa, die twee weken geleden in Berlijn de mondiale toptijd op 2.11.53 zette.

Hassan verraste al in april bij haar debuut op de marathon van Londen met de winst in 2.18.33. Maar wat ze in Chicago liet zien, zes weken nadat ze nog twee medailles op de baan veroverde bij de WK atletiek in Boedapest, was nog opzienbarender.

De 30-jarige olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter deed wat ze vooraf had aangekondigd. Ze ging mee in de voorste groep. In de praktijk betekende het de Keniaanse favoriete Ruth Chepngetich volgen. De winnares van de voorgaande twee edities liet de gangmakers vanaf de eerste meters een stevig tempo maken. Na 10 kilometer was Hassan nog de enige die haar kon volgen.

Halverwege liep Hassan ineens een tiental meters achter Chepngetich, die op dat moment nog het wereldrecordschema aanhield. Maar evenals in de marathon van Londen liet Hassan zien dat een gaatje laten vallen niet hoeft te betekenen dat ze erdoorheen zit. Na 23 kilometer sloot ze alweer aan bij de Keniaanse, na 25 kilometer nam ze de leiding. Na 30 kilometer begon ze geleidelijk afstand te nemen van Chepngetich en begon ze aan een lange solo.

Met grote passen stoof Hassan door de straten van de Amerikaanse metropool richting de finish. Het wereldrecord moest ze uit haar hoofd zetten, maar met de tweede tijd ooit, bijna 5 minuten sneller dan haar persoonlijk record, leverde ze alsnog een bijzondere prestatie. Chepngetich arriveerde als tweede in 2.15.37. De Ethiopische Megertu Alemu werd derde in 2.17.09.

Hassan liet eerder weten dat ze na de wedstrijd in Chicago een lange vakantie gaat nemen. Ze is mentaal en lichamelijk op na een slopende zomer. Volgend jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. De kans dat ze daar de marathon gaat combineren met een of twee afstanden op de baan, is na haar indrukwekkende optreden in Chicago een stuk groter geworden.