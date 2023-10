Hockeyers Kampong met 11-0-zege door naar kwartfinales EHL

De hockeyers van Kampong hebben zich in Barcelona overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van de Euro Hockey League. De hoofdklasser uit Utrecht won in de achtste finales met 11-0 van de Schotse club Western Wildcats. Kampong had zaterdag titelhouder Bloemendaal uitgeschakeld (2-1) in de eerste ronde.

De kwartfinales staan gepland voor Pasen 2024. Dan stroomt ook landskampioen Pinoké in.

Duco Telgenkamp was topschutter tegen de Wildcats met vier treffers, Jip Janssen nam twee goals voor zijn rekening. De overige doelpunten kwamen op naam van Silas Lageman, Terrance Pieters, Sander de Wijn, Boet Phijffer en Mats Marree.