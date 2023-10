Immers en Van de Velde winnen eerste duel WK beachvolleybal

De Nederlandse beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde zijn de wereldkampioenschappen in Mexico begonnen met een zege. Het duo won in de eerste groepswedstrijd met 21-12 21-15 van het Australische koppel Mark Nicolaidis/Izac Carracher.

Eerder zegevierden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in hun openingswedstrijd. Ze waren in twee sets (21-14 21-15) te sterk voor Tipjan Pithak en Taovato Poravid uit Thailand. Stefan Boermans en Yorick de Groot startten met een nederlaag tegen de Italianen Daniele Lupo en Enrico Rossi, die in drie sets te sterk waren (10-21 23-21 15-12).

Bij de vrouwen versloegen Katja Stam en Raïsa Schoon in hun eerste duel Allanis Sanchez Navas en Maria González uit Puerto Rico met 21-11 21-18.

De beste twee koppels en de vier beste nummers 3 van de poule plaatsen zich voor de knock-outfase. Ook de andere nummers 3 kunnen zich nog kwalificeren voor de laatste 32.