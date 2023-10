Kampioen Verstappen voelde in Zandvoort de meeste druk dit jaar

Zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 was de meeste emotionele, maar zijn derde is de beste. Dat zei Max Verstappen over het behalen van zijn derde wereldtitel in het traditionele kampioensinterview. “Het is mijn beste jaar tot nu toe, zonder twijfel. De auto is waarschijnlijk ook in zijn beste vorm, maar ik ben heel erg consistent geweest. Dat kun je ook zien aan al die overwinningen op rij. Daar ben ik wel het meest trots op.”

Verstappen was ontspannen voor de sprintrace in Qatar, waar hij zaterdag de titel veiligstelde. De meeste druk dit jaar ervoer hij in Zandvoort, waar hij eind augustus voor de derde keer op rij voor 100.000 uitzinnige fans de Dutch Grand Prix won. “Op slicks rijden in de regen is riskant. Normaal gesproken rij ik graag op een nat wegdek, maar als je als leider in het kampioenschap eraf gaat of vast komt te zitten, verlies je veel punten”, zei de coureur van Red Bull. “Daar voelde ik me wel een beetje onder druk gezet. Je rijdt met een heel andere mentaliteit als je vecht voor het kampioenschap.”

Hij noemde zijn zege in Miami waarschijnlijk zijn mooiste tot nog toe. Daar startte hij als negende en bekroonde een inhaalrace met de winst. “Maar het is moeilijk kiezen, want ik vond mijn zeges op Spa, Zandvoort en ook Suzuka heel mooi. Mijn poleposition op Suzuka was genieten. De Red Bull was niet te houden en ik zat te glimlachen tijdens het rijden. Dat is vrij ongewoon in een kwalificatie.”

Verstappen hoopt zijn successen nog lang te kunnen voortzetten. “Maar ik weet niet hoe lang. Ik ben nog jong en heb het zeker nog een paar jaar in me om op mijn best te kunnen opereren. Dus laten we maar zien. Het gaat er vooral om hoelang ik nog in de Formule 1 wil blijven. Ik ben hier niet om een soort van erfenis achter te laten. Ik ben hier om te winnen en probeer te genieten van het moment. Samen met de mensen van het team die mij hebben geholpen om dit te bereiken.”