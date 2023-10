Kiptum loopt in Chicago wereldrecord op de marathon: 2.00.35

De Keniaan Kelvin Kiptum heeft in de marathon van Chicago het wereldrecord op de marathon bij de mannen verbeterd. Hij won de race over 42,195 kilometer in een tijd van 2.00.35 en dook daarmee onder de 2.01.09, die de Keniaanse hardloopgrootheid Eliud Kipchoge vorig jaar in de marathon van Berlijn liep.

Kiptum liep lang samen met zijn landgenoot Daniel Mateiko, maar na ruim 30 kilometer zette Kiptum aan voor een versnelling. In die fase leek het wereldrecord nog onbereikbaar, maar de 23-jarige Keniaan trok in de slotfase zo hard door, dat hij na 35 kilometer ineens onder het schema van Kipchoge zat. Hij is de eerste atleet die onder de 2.01 uur loopt.

Dat Kiptum hard kon lopen, had hij dit jaar al laten zien in de marathon van Londen. Die won hij in 2.01.25, toen de tweede tijd ooit gelopen. Kipchoge won twee weken geleden nog voor de vijfde keer de marathon van Berlijn in 2.02.42.

“Ik was er niet op voorbereid”, zei de winnaar aan de finish. “Ik had een parcoursrecord in gedachten, maar niet het wereldrecord.” Kiptum zag echter in de laatste kilometers aan zijn tussentijden dat hij onder het wereldrecord van tweevoudig olympisch kampioen Kipchoge aan het lopen was. “Ik heb zelfs nog geprobeerd onder de 2 uur te komen, maar dat was nog iets te hoog gegrepen. Op een dag gaat dat gebeuren, zoals ik ook altijd heb geweten dat ik ooit wereldrecordhouder zou worden.”

De Keniaan Benson Kipruto kwam op meer dan 3 minuten achterstand als tweede binnen in 2.04.02. De Belg Bashir Abdi, afgelopen voorjaar nog winnaar van de marathon van Rotterdam, eindigde als derde in 2.04.32.