Messi en Inter Miami niet naar play-offs Amerikaanse MLS

Inter Miami maakt geen kans meer op een plekje in de play-offs van de Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer. Sterspeler Lionel Messi deed zaterdag na een blessure weer mee aan een duel tegen FC Cincinnati, maar kon een 1-0-nederlaag niet voorkomen.

Messi viel in de 55e minuut van het duel in nadat hij vijf van de afgelopen zes duels had gemist. De 36-jarige Argentijn schoot in de 58e minuut en in de blessuretijd een vrije trap over doel en wist verder weinig in te brengen in de wedstrijd. Het verlies betekent dat Inter Miami de play-offs definitief niet haalt en in het reguliere seizoen enkel nog twee keer tegen MLS-club Charlotte speelt.

Inter Miami verloor vorige maand ook al de finale van de US Open Cup. Toen zat de Argentijnse sterspeler geblesseerd op de tribune in Fort Lauderdale.