Mountainbikester Pieterse derde bij slotmanche wereldbeker

Mountainbikester Puck Pieterse is bij de slotmanche van de wereldbeker in de crosscountry derde geworden in het Canadese Mont-Sainte-Anne. Vorige week stelde ze de eindzege al veilig.

Met de derde plek besluit ze haar debuutjaar bij de elite uitstekend. Na een zware, regenachtige wedstrijd in de modder hoefde ze alleen de Franse Loana Lecomte en de Zweedse Jenny Rissveds voor zich te dulden. Vrijdag won Pieterse ook al het onderdeel shorttrack.

De echte buit was vorige week al binnen voor Pieterse. In het Amerikaanse Snowshoe werd de 21-jarige Amersfoortse zesde en dat was genoeg voor de eindwinst. Direct na de winst sprak ze over een droomseizoen.