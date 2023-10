Philipsen wint eerste rit in Ronde van Turkije

De Belg Jasper Philipsen heeft de eerste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De sprinter van wielerploeg Alpecin-Deceuninck won na 175 kilometer met overmacht de massasprint in Antalya. Philipsen hield de Rus Gleb Syritsa en de Belg Timothy Dupont achter zich.

Voor Philipsen (25) was het al zijn zestiende overwinning van dit jaar. Vorige week won hij nog de Elfstedenrace, een wielerkoers in Friesland. Afgelopen zomer boekte hij vier ritzeges in de Tour de France. In Antalya werd hij door zijn Nederlandse ploeggenoot Ramon Sinkeldam in goede positie gebracht waarna hij iets minder dan 200 meter voor de streep de sprint inzette.

Maandag volgt een rit van Antalya naar Demre. De Ronde van Turkije duurt tot en met volgende week zondag.