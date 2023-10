Ruiter Touzaint na 17 jaar weer de beste in Boekelo

De Franse ruiter Nicolas Touzaint heeft de 52e editie van de Military Boekelo-Enschede gewonnen. Met zijn 10-jarige ruin Diabolo Menthe plaatste hij zich daardoor met een tweede paard voor de Olympische Spelen van Parijs. Touzaint won voor de tweede keer de wedstrijd in Twente. Eerder deed hij dat in 2006.

De ontknoping was spannend. Touzaint was als laatste aan de beurt. Op dat moment bezetten de Belgische Lara de Liedekerke met de 13-jarige ruin Ducati d’Arville en de Engelse nummer 1 van de wereldranglijst Rosalind Canter met de 10-jarige bruine ruin MHS Seventeen de eerste twee plaatsen met 28,6 strafpunten. Touzaint kwam uit op 25,4 strafpunten. De Vlaamse reed exact de ideale tijd van 10 minuten en 6 seconden in de crosscountry en werd daardoor tweede.

Touzaint pakte eerder met Absolute Gold al een ticket voor de Spelen.

Janneke Boonzaaijer prolongeerde in Boekelo haar nationale titel eventing. Met haar 10-jarige bruine merrie I’m Special N eindigde ze in het totaalklassement op de 28e plaats. Boonzaaijer passeerde op de slotdag alsnog Merel Blom-Hulsman met Vesuve d’Aveyron. De derde plaats in de nationale titelstrijd was voor Sanne de Jong met Global Faerlie Flashy.