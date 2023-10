Sloveen Mohoric soleert naar titel op WK gravel

De Sloveense wielrenner Matej Mohoric heeft in de Italiaanse regio Veneto het WK gravel gewonnen. Mohoric bereikte na 169 kilometer over grotendeels onverharde wegen alleen de finish in Pieve di Soligo. Hij rekende in de finale af met de Belgische titelverdediger Gianni Vermeersch, die nog wel het zilver pakte.

Lang reed ook de Brit Connor Swift mee in de kopgroep, maar hij haakte zo’n 25 kilometer voor de finish af. Dat overkwam Vermeersch niet veel later, de Belg had ook nog mechanische pech.

Swift volgde op ruime afstand als derde. De vorig jaar gestopte Spanjaard Alejandro Valverde (43) bereikte als vierde de finish.

Mohoric (28) rijdt normaal op de weg voor Bahrain Victorious. Hij won eerder onder meer Milaan-Sanremo en drie ritten in de Tour de France. In de Strade Bianche, de wegkoers die nog het meest op een gravelwedstrijd lijkt, eindigde hij dit jaar als zesde.

“Het was een geweldig parcours. Ik heb zo genoten, ook al deden mijn benen zeer”, vertelde Mohoric na afloop. “Gianni en Connor waren ook goed, maar ik heb in de slotfase geprofiteerd van mijn klimmerscapaciteiten. Ik had de laatste 40 kilometer verkend. Er lagen steile klimmen en technische afdalingen. Het was op mijn lijf geschreven.” Mohoric werd eerder bij de junioren en de beloften wereldkampioen op de weg, de discipline die zijn beroep werd. “Maar ik weet zeker dat het gravel rijden een grote toekomst heeft. Ik zal zeker vaker meedoen.”

Het was de tweede keer dat een officieel wereldkampioenschap gravel werd verreden. Wout van Aert behoorde ook tot de deelnemers, maar de Belg raakte door een vroege val ver achterop en finishte alsnog als achtste. Volgend jaar is het WK in Belgiƫ.