Tennisster Swiatek verovert in Beijing vijfde titel van dit jaar

Iga Swiatek heeft het tennistoernooi van Beijing op haar naam gebracht. De Poolse nummer twee van de wereld versloeg de ongeplaatste Russische Ljoedmila Samsonova na een uur en tien minuten met 6-2 6-2.

De 22-jarige Swiatek pakte haar vijfde titel van dit jaar. Ze was eerder de beste in Doha, Stuttgart, Roland Garros en Warschau. Ze heeft nu zestien toernooizeges op haar erelijst staan.

In de halve finales maakte Swiatek een einde aan de zegereeks van US Open-winnares Coco Gauff, die zestien overwinningen op rij boekte.

De 24-jarige Samsonova stond voor de derde keer dit jaar in de finale, maar slaagde er opnieuw niet in een titel te pakken. Eerder lukte dat niet in Abu Dhabi en Montreal.