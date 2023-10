Turnster Visser zesde op vloer, wereldtitel voor Biles

Naomi Visser heeft de WK turnen afgesloten met een zesde plaats in de vloerfinale. Visser kwam tot 13,300 punten. Het goud in Antwerpen ging naar de Amerikaanse Simone Biles, die zodoende haar vierde titel won dit WK.

Biles, die eerder al goud greep in de landenwedstrijd, de meerkamp en op balk, behaalde 14,633 punten. Daarmee bleef ze de Braziliaanse Rebeca Andrade (14,500) nipt voor. Het brons was voor Andrade’s landgenote Flavia Saraiva (13,966).

Visser was na afloop tevreden met haar oefening. “Alleen bij de eerste serie kwam ik buiten de vloer, wat wel echt een hele dure is”, zei ze. “Het is drie tienden penalty en daarnaast twee tienden verbindingsbonus die ik mis. Dat is dik een half punt. Daar baal je wel van, maar verder was het gewoon een goede oefening. Ik heb er een goed gevoel over. Ik zie nu hoe dichtbij ik ben, dus dat geeft heel veel motivatie richting volgend jaar.”

Het is de zesde keer dat Biles WK-goud wint op vloer: een record. Tien jaar geleden won ze in Antwerpen haar eerste vloertitel. Vervolgens was ze ook in 2014, 2015, 2018 en 2019 de beste.

De Amerikaanse bracht haar totaal van WK-medailles naar 30. Liefst 23 daarvan zijn goud. Biles heeft een totaal van 37 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles op haar naam staan: een record.

Visser behaalde eerder dit toernooi een zevende plek in de brugfinale. Met Nederland eindigde ze ook op die positie in de landenwedstrijd. In de meerkampfinale werd Visser 12e.