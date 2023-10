Turnsters Wevers en Visser sluiten WK af met finale balk en vloer

Turnsters Sanne Wevers en Naomi Visser sluiten de WK turnen in Antwerpen af met een finale. Europees balkkampioene Wevers komt om 14.44 uur in actie in de finale op balk, Visser turnt om 16.36 uur de finale op vloer.

Wevers was oorspronkelijk eerste reserve voor de eindstrijd, maar mag na een afmelding van de Britse Jessica Gadirova alsnog in actie komen. In de finale neemt ze het op tegen onder anderen de Amerikaanse Simone Biles, die zich met 14,566 als eerste voor de finale plaatste. De 32-jarige Wevers staat voor het eerst sinds de WK van 2018 in de WK-finale op balk.

Ook Visser neemt het in haar finale, op vloer, op tegen Biles. Visser plaatste zich als zevende (13,733), Biles als eerste (14,633). Ook de Braziliaanse Rebeca Andrade, de winnares van olympisch zilver, komt in actie. Visser staat voor de tweede keer op rij in de WK-vloerfinale. Vorig jaar eindigde ze in Liverpool op de vijfde plek.

De vloerfinale is er een zonder regerend wereldkampioene Gadirova, die zich uit voorzorg afmeldde voor de eindstrijd.