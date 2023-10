Van de Zandschulp uitgeschakeld bij tennistoernooi in Shanghai

Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld in de tweede ronde van het masterstoernooi in Shanghai. De 28-jarige Nederlandse tennisser verloor in drie sets van Ugo Humbert. De 25-jarige Fransman, nummer 34 van de wereld, won de partij met 6-4 1-6 6-2.

De partij begon zaterdag, maar moest vanwege de regen in Shanghai bij een stand van 2-2 worden afgebroken. Van de Zandschulp hervatte de partij in de vijfde game op 30-15 op de opslag van de Fransman. Beiden hadden al een opslagbeurt ingeleverd. De nummer 2 van Nederland, 67e op de wereldranglijst, slaagde er niet in de eerste set te pakken.

In de tweede set herstelde Van de Zandschulp zich en trok de set overtuigend met 6-1 naar zich toe. Maar hij kon dit in de beslissende set niet doortrekken. De als 32e geplaatste Humbert besliste de partij met 6-2.

In Shanghai boekte Van de Zandschulp in de eerste ronde zijn eerste overwinning op een masterstoernooi sinds half april. Hij versloeg de AustraliĆ«r Christopher O’Connell in drie sets. Hij deed voor het eerst mee in Shanghai. Het toernooi ging drie jaar niet door vanwege de coronapandemie.