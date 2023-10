Verstappen kan dit seizoen nog meer Formule 1-records verbeteren

Max Verstappen kan na het vroegtijdig binnenhalen van zijn derde wereldtitel in de Formule 1 verder op recordjacht. De coureur van Red Bull heeft al heel wat records in bezit in de koningsklasse, maar de meest aansprekende behaalde hij dit jaar. Met tien overwinningen op rij passeerde hij op de eeuwige ranglijst de Duitser Sebastian Vettel als recordhouder met meeste opeenvolgende GP-zeges.

Verstappen kan dit seizoen een aantal van zijn bestaande records verbeteren. De Nederlander heeft al de meeste overwinningen in één seizoen op zijn naam staan, namelijk vijftien in 2022. Hij staat dit jaar al op dertien en er zijn met de Grote Prijs van Qatar van deze zondag meegerekend nog zes races te gaan in dit seizoen.

Ook zijn record van meeste podiums in een seizoen – achttien in 2022 – kan hij dit jaar aanscherpen. Verstappen staat nu al op vijftien.

Verstappen heeft eveneens het record van meeste WK-punten in één seizoen in bezit: 454 punten in 2022. Hij staat met nog zes races te gaan in 2023 al op 407.

Verstappen bezit ook een aantal leeftijdsrecords in de koningsklasse. Zo is hij de jongste deelnemer aan een Formule 1-race (17 jaar en 166 dagen in GP Australië 2015), de jongste winnaar van een grand prix (18 jaar en 228 dagen in de GP van Spanje 2016) en de jongste coureur met de snelste ronde in een race (19 jaar een 44 dagen in GP Brazilië 2016).

Verstappen staat ook hoog in de ranglijst van meeste opeenvolgende races met een finish in de punten. Hij staat op 35 races en zijn serie loopt nog. Lewis Hamilton leidt dit klassement met 48 races.

De Limburger bezit ook het record van meeste inhaalacties in één seizoen: 78 in 2016.