Max Verstappen heeft als kersvers drievoudig wereldkampioen de Grote Prijs van Qatar op zijn naam geschreven. Het is al zijn veertiende zege van het seizoen. De coureur van Red Bull, die zaterdag in de sprintrace de titel al veiligstelde, reed dominant naar zijn eerste zege in Doha.

Oscar Piastri bleek achter Verstappen het best bestand tegen de hitte, vlak voor zijn McLaren-ploeggenoot Lando Norris.