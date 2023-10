Wereldkampioene Van Empel wint eerste veldrit in Beringen

Veldrijdster Fem van Empel heeft de eerste cross van het seizoen in Beringen gewonnen. De 21-jarige wereldkampioene kwam na zeven ronden in Belgisch Limburg solo aan. Haar landgenoten Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij werden tweede en derde.

Van Empel had de cross in Beringen een jaar eerder ook al gewonnen. Ze liet haar concurrenten in de tweede ronde achter. Alvarado zag in de achtervolging Annemarie Worst wegvallen na problemen met haar fiets. Ze hield Van Anrooij achter zich, maar de achterstand op Van Empel werd steeds groter.