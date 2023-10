Zwemmer Corbeau pakt tweede bronzen plak bij wereldbeker

Caspar Corbeau heeft zondag brons gepakt bij de wereldbeker zwemmen in Berlijn. Hij werd derde op de 200 meter schoolslag. De 22-jarige Nederlander deed dat in een tijd van 2.08,82.

De Chinese wereldkampioen Haiyang Qin pakte het goud en was ruim een seconde sneller dan Corbeau. Zijn landgenoot Shihao Dong werd tweede. Voor Corbeau was het zijn tweede bronzen plak in de World Cup. Vrijdag werd hij ook al derde, toen op de 100 meter schoolslag.

Bij de vrouwen eindigde Marrit Steenbergen zondag net naast het podium. Ze werd met een tijd van 53,86 vierde op de 100 meter schoolslag en miste daardoor nipt een medaille.

Met het brons van Corbeau kwam de totale medailleoogst voor het Nederlandse team in Berlijn op zeven. Er werd één keer goud gehaald, twee keer zilver en vier keer brons. Volgende week gaat de wereldbeker zwemmen verder in Athene.