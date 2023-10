Beachvolleybalduo Boermans/De Groot verliest van wereldkampioen

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben op het WK in Mexico niet voor een stunt kunnen zorgen. Het Nederlandse duo moest in de groepsfase hun meerdere erkennen in de Noren Anders Mol en Christian Sørum. Het werd 21-14 en 21-13 voor de regerend wereldkampioenen.

Voor Boermans en De Groot was het al hun laatste poulewedstrijd. De beste twee koppels van de groep en de vier beste nummers 3 van de poule plaatsen zich voor de knock-outfase. Ook de andere nummers 3 kunnen zich nog kwalificeren voor de laatste 32.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen ook hun tweede groepswedstrijd. De Australische combinatie Nicolaidis/Carracher werd met 21-18 en 23-21 verslagen. Brouwer en Meeuwsen besluiten de groepsfase met een Nederlands onderonsje tegen Matthew Immers en Steven van de Velde. Dat Nederlandse koppel won met 21-13 en 22-20 van Tipjan Pithak en Taovato Poravid uit Thailand.

In het vrouwentoernooi noteerden Katja Stam en Raïsa Schoon hun tweede overwinning. Tegen de Canadese speelsters Sarah Pavan en Molly McBain werd het 21-15 17-21 en 15-7. Stam en Schoon zijn de enige Nederlandse deelnemers bij de vrouwen.