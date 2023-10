Bondscoach Klok vertrekt bij beachvolleybalsters

Marko Klok is niet langer bondscoach van de Nederlandse beachvolleybalsters. Een verschil van inzicht op zowel de korte- als langere termijn ligt ten grondslag aan het vertrek bij Nevobo. Klok had een belangrijk aandeel in de recente successen van Katja Stam en Raïsa Schoon.

De volleybalbond maakte het nieuws tijdens het WK bekend, maar de speelsters zijn al voor het toernooi ingelicht over het afscheid van Klok. De 55-jarige coach was ook niet mee afgereisd naar Mexico. Stam en Schoon worden er begeleid door assistent-bondscoach Frank van den Outenaar.

“We betreuren het ten zeerste dat we door een verschil van visie over het topbeachvolleybalprogramma niet verder kunnen samenwerken met Marko. In overleg met Marko zal worden gekeken of zijn werkzaamheden voor de bond op een andere plek kunnen worden voortgezet”, aldus technisch directeur Michel Everaert.

Het WK beachvolleybal duurt tot en met zondag.