Coureurs klagen over heet Qatar, Stroll viel flauw tijdens race

De mannen in de Formule 1 hebben veel last gehad van de hitte tijdens de Grote Prijs van Qatar. Verschillende coureurs moesten overgeven tijdens de race en de Amerikaan Logan Sargeant van Williams zag zich daardoor genoodzaakt op te geven. Lance Stroll finishte wel, maar zegt dat hij een paar keer het bewustzijn verloor in zijn Aston Martin.

“Ik kon in de hogesnelheidsbochten niks zien omdat ik flauwviel”, reageerde de als elfde geëindigde Stroll. “Mijn bloeddruk ging omlaag. De temperatuur was te veel van het goede.”

Sargeants teamgenoot Alex Albon moest zich na de race medisch laten controleren vanwege verschijnselen van oververhitting. Dat bleek niet al te ernstig, liet Williams weten.

Kersvers drievoudig wereldkampioen Max Verstappen won de race en gaf na afloop aan dat deze wedstrijd voor hem ook bij de top 5 van zwaarste uit zijn carrière hoorde.