Cricketers kunnen niet verrassen tegen Nieuw-Zeeland op WK

De Nederlandse cricketers hebben ook in hun tweede wedstrijd op het WK in India niet voor een verrassing kunnen zorgen. De ploeg van bondscoach Ryan Cook verloor met 99 runs verschil van Nieuw-Zeeland.

Na de gewonnen toss wisten de Nederlandse werpers Nieuw-Zeeland achttien ballen lang van het scoren af te houden, maar daarna ging het snel. De eerste vijf slagmannen tekenden allemaal voor een goede score, waarbij Will Young topscorer was met 70 runs. Nieuw-Zeeland eindigde met een score van 322 runs voor het verlies van 7 wickets.

Ook de meeste Nederlandse slagmannen kenden een aardige start, maar alleen Colin Ackermann (69 runs), captain Scott Edwards (30 runs) en Sybrand Engelbrecht (29) kwamen tot een aansprekende score. Op een totaalscore van 223 runs werd de laatste Nederlandse slagman ingerekend.

Oranje had vrijdag tegen Pakistan ook zijn eerste duel in Haiderabad verloren. Op het WK zijn in totaal tien landen actief, die allemaal een keer tegen elkaar spelen. De top vier plaatst zich voor de halve finales medio november. De eerstvolgende wedstrijd van Nederland is op dinsdag 17 oktober tegen Zuid-Afrika.