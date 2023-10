Meerkampster Oosterwegel wint combinatieklassement

Meerkampster Emma Oosterwegel heeft het combinatieklassement van 2023 van atletiekbond World Athletics gewonnen. De 25-jarige atlete was in punten over drie meerkampen in het afgelopen seizoen de beste. Oosterwegel won afgelopen maand de zevenkamp in Talence waarmee ze zich ook kwalificeerde voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Het gecombineerde klassement neemt de drie beste uitslagen van een meerkamper over het seizoen en beloont daarmee de continu hoge prestaties gedurende een seizoen op respectievelijk de zevenkamp en tienkamp. Aan de prijs is een bedrag van 30.000 dollar verbonden (ruim 28.000 euro). De prijs bij de mannen ging naar Karel Tilga uit Estland.

Oosterwegel prolongeerde haar titel in Talence met 6495 punten, waarmee ze de vierde hoogste score van het seizoen haalde achter de drie medaillewinnaars op de WK atletiek in Boedapest, onder wie haar bronzen landgenote Anouk Vetter. Tijdens de zevenkamp in Frankrijk gooide Oosterwegel met speer 56,66 meter, bijna 10 meter verder dan de concurrentie. Ze finishte eerder in het jaar als derde in Ratingen en als vijfde op de WK.