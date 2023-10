Mountainbiker Schurter wint wereldbeker voor negende keer

Wereldkampioen mountainbiken Tom Pidcock heeft de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in de crosscountry gewonnen. In het Canadese Mont-Sainte-Anne versloeg de Brit met een verschil van een kleine halve minuut de Zwitser Mathias Fl├╝ckiger.

De veertiende plaats voor Nino Schurter was voor hem genoeg voor een nieuwe eindoverwinning in de wereldbeker. Het was al de negende keer dat de tienvoudig wereldkampioen het klassement won. Dit jaar moest de 37-jarige Zwitser de wereldtitel aan Pidcock laten.