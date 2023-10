Philipsen verslaat Bol en boekt tweede etappezege in Turkije

Wielrenner Jasper Philipsen heeft zijn tweede overwinning geboekt in de Ronde van Turkije. De 25-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck versloeg in de tweede etappe de Nederlander Cees Bol van Astana in de massasprint. Hij is tevens klassementsleider.

Voor Philipsen was het alweer zijn zeventiende overwinning van het seizoen, evenveel als recordhouder Tadej Pogacar in 2023. De derde rit van de Ronde van Turkije gaat dinsdag over 104 kilometer van Fethiye naar Babadag, met aankomst bergop.

De Ronde van Turkije duurt tot en met zondag.