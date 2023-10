De Nederlandse wielrenners Frank van den Broek en Enzo Leijnse hebben promotie gemaakt bij DSM-Firmenich. Het Nederlandse duo is vanuit het opleidingsteam overgeheveld naar de profs. Hetzelfde geldt voor de Australiër Patrick Eddy.

De 22-jarige Van den Broek was dit jaar onder meer de beste in een etappe van de Ronde van het Qinghaimeer, terwijl Leijnse (22) een rit wist te winnen in de Olympia’s Tour.

Van den Broek heeft nog een contract tot en met 2026, Leijnse ligt tot en met 2025 vast.