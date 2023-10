Spelen 2028 willen 5 ‘nieuwe’ sporten waaronder cricket en squash

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles stelt voor om honkbal/softbal, cricket, flag football, lacrosse en squash toe te voegen aan het olympisch programma in 2028. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat nog definitief over het voorstel moet beslissen, heeft dat maandag bevestigd.

Eerst wordt het voorstel besproken in de commissie die zich bezighoudt met het olympisch programma en daarna gaat het naar het uitvoerend comité van het IOC. Op de 141e IOC-sessie in het Indiase Mumbai van 15 tot en met 17 oktober moet het voorstel dan worden goedgekeurd.

Er wilden negen ‘nieuwe’ sporten een plek op het programma van Los Angeles 2028: cricket, karate, kickboksen, honkbal/softbal, lacrosse, breakdance, squash, flag football en motorsport. Daarvan heeft het organisatiecomité er nu vijf voorgesteld. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld breakdance, dat wel op het programma staat volgend jaar in Parijs, niet olympisch is in 2028.

Flag football is een soort American football, maar dan zonder lichamelijk contact. De spelers dragen vlaggetjes die moeten worden afgepakt. Lacrosse is vooral populair in Canada en de Verenigde Staten. Bij deze sport dragen de spelers een stick met aan het uiteinde een netje, waarmee een bal moeten worden gegooid.

Honkbal, cricket en lacrosse waren eerder olympisch, al was dat voor lacrosse (1904 en 1908) en cricket (1900) lang geleden. Honkbal en softbal maakten onderdeel uit van de Spelen van Tokio in 2021, maar staan in Parijs niet op het programma.